Riigikontrolör sarjas riigikogu ees poliitikuid: paljud jaburad bürokraatlikud piirangud ja nõuded, mille all ägame, kannavad Eesti firmamärki 

Holm ütles kõnes, et tänapäeval suudavad edu hoida vaid need riigid, kes väldivad takerdumist tehnoloogiatesse, mis on oma aja ära elanud. "Elu näitab, et kui IT-lahendusi pidevalt ei uuendata, hakkavad infosüsteemid lõpuks dikteerima ka poliitilisi valikuid," sõnas Holm ning lisas, et nii mitugi vajalikku otsust on edasi lükatud, sest infosüsteemidesse ei saa mõistliku kiiruse ja rahaga muudatusi sisse viia. "Jah, mõnikord võivad sellised olukorrad ära hoida asjatut kiirustamist, kuid loomult takistavad need poliitilisi protsesse. Teatava liialdusega on selline olukord ka ohuks demokraatiale," sedastas ta.

Samal teemal Eesti uudised Riigikontrolöri raport: e-riigi IT-süsteemid on ajale jalgu jäänud ja alarahastatud Riigikontrolör ütles, et kuigi e-riik on meie au ja uhkus, on ta peataolekus ehk ei teata, palju see maksma läheb ja raske on saada selget pilti, kui palju ja milliseid infosüsteeme ning andmebaase Eesti riigis on. "Aastaülevaadet ette valmistades tundis Riigikontroll huvi, kui suured on IT-investeeringud, samuti ITga seotud haldus- ja personalikulu. Selgus, et sellist tervikülevaadet paraku ei ole," sõnas Holm.

Ta tõi välja, et IT-süsteemide halduskulud on alates 2003. aastast liidetud riigiasutuste tavaliste majanduskulude hulka ning ametnike kärpekirve alla satuvad just need kulutused, mis on vajalikud süsteemide käigushoidmiseks. Holm tõi välja ka võimaliku lahenduse: "Arvestades IT-sektori tähtsust, tasuks tõsiselt kaaluda, kas hakata IT-süsteemide ülalpidamiskulu ja IT-investeeringute kohta eraldi arvestust pidama." Ta ka lisas, et kulude suurenemine on samas paratamatu, kui Eesti tahaks, et e-riik areneks ja olemasolevad infosüsteemid toimiks.

Holm kirjeldas probleemi tuuma: uute IT-arenduste puhul on valitsus kasutanud ennekõike Euroopa Liidu toetusraha, mida aga ei saa kasutada töötavate süsteemide ülalpidamiseks. Samuti pole infosüsteemide korrastamise ja hooldamise kulud võrreldes uute loomisega piisavalt atraktiivsed ega nähtavad. See viib aga probleemini - soov pidevalt pakkuda uusi ja läikivaid asju olukorras, kus põhifunktsioonid on jäänud tähelepanuta.

"Mida enam me digiriigile toetume, seda rohkem peame ka digitiigri hooldamisele panustama," sõnas Holm. "Meil ei ole pääsu täiendavatest kulutustest, kui tahame tiigrit hoida hüppevõimelisena. Raha on vaja nii selleks, et praegused e-teenused toimiks, aga ka selleks, et uuendada vananenud IT-lahendusi, võtta optimaalses tempos kasutusele uut tehnoloogiat. Selleks, et luua investeeringute kohta süsteemne plaan, tuleks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile anda selgem juhtroll," leidis riigikontrolör.

Pealtnäha läikiv, aga seest logisev e-tervise süsteem

Holm tõi ridamisi näiteid, kuidas pole e-tervise valdkonnas lahendada pikalt teadaolevaid probleeme, mis on Eesti e-loo tähelepanuväärsemaid osi. "Üleriigiline digiregistratuur, mis pidi tööle hakkama 2008. aastal, hakkas toimima alles 11 aastat hiljem, tänavu augustis. Digiregistratuuri algne rakendus sai küll valmis ja võeti vastu, raha kulutati ära. Kuid kasutusse seda ei võetud ja nüüd tuli välja töötada uus infosüsteem," rääkis Holm, kes kritiseeris ka e-tervise süsteemi kasutajamugavust.