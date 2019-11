Juhtkiri | Järviku tegevus nõuab Ratase hinnangut 

Viimase otsustusruumi on kõvasti ahendanud aga perekond Helmed, kes juba kahe ministri tagasiastumise järel lubavad koos kolmandaga valitsusest üldse lahkuda. Ühtlasi kehtestatakse sellega poliitikas uus standard, kus ministri sobivus ametisse on teisejärguline ühe erakonna kujutletava valupiiri kõrval. Või nagu sedastab ringlusesse läinud anekdoot: Järviku paturegistrit vaadates imestavad Kingo ja Kuusik, miks nemad üldse tagasi astuma pidid.

Viimase pusletükina on selgunud, et huvide konfliktis on põhjust kahtlustada mitte üksnes Järviku endist nõunikku Urmas Arumäed, vaid ka Järvikut ennast, kes on Arumäe esindatava ja toetuste pärast kohut käiva ettevõtja peretuttav. Kas Ratas neelab EKRE uued punased jooned niisama lihtsalt alla nagu ka Järviku umbusaldusavalduse tema suhtes, kui viimane tõdes, et peaministri küsimused pärinevad ilmselt kantslerilt, kelle ametist kõrvaldamist Järvik nõuab.