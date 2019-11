KOLMAS POOLAEG | Tammeka ja Paide lõpuks medalil – ulme või horisondil helendav reaalsus? 

Kas Tammeka suur plaan jõuda 2020. aastaks medalile on kustunud unistus? Kas Transist võib tulevikus üldse asja saada? Mis on Paide suurimaks väljakutseks, et samasuguse hooga jätkata? Kui hirmus on Kalju Roman Kožuhhovski käe all? Mida peab Martin Reim tegema, et olla Aleksandar Rogicist edukam? Mis oli Flora edu võti?