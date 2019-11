VIDEO | Algas Donald Trumpi ametist eemaldamise telešõu 

Ukraina-kõne draama viis selleni, et enam kui kaks kolmandikku esindajatekoja demokraatidest toetas Trumpi ametist eemaldamist. Pärast mitmeid tunde ülekuulamisi ja ülestunnistusi suletud uste taha algaski kolmapäeval otseülekanne Kapitooliumimäel toimuvast ülekuulamisprotsessist, mille tulemuseks võib olla, et esindajatekoda teeb ettepaneku president ametist vabastada.

Laias laastus saavad asjalood Trumpi jaoks minna kahel viisil: esindajatekoja komisjonid leiavad, et tõendeid pole piisavalt või vastupidi, tõendeid on küllaga. Esimesel juhul jääb ta rahumeeli ametisse edasi, teise variandi puhul on võimalikud järgmised lahendused: