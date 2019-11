Kuidas muuta riigivõim stabiilseks? 

„Aastal 2017 valiti Prantsusmaa presidendiks Emmanuel Macron, noor, särav poliitik, kelle poole vaatas lootusega kogu Euroopa. Suure suuga kuulutas välja sotsiaalmajanduslikud reformid, mis oleksid väga tähtsad kogu Euroopale. Midagi ei tulnud välja. Prantsuse poliitiline võim andis alla mässajatele, taganes, kaotas oma autoriteedi. Prantsuse presidendi suust tuleb kärarikkaid avaldusi, temalt ka ettearvamatuid poliitilisi samme. Ta justkui pretendeerib Euroopa poliitilise liidri kohale. „Wannabe“, öeldakse inglise keeles põlglikult. See tähendab isehakanut või midagi taolist,“ rääkis Kallas ja lisas, et sellisel kaosel on omad tagajärjed.

Jaak Valge tõi välja, et Eestis on üheks ebakindluse põhjuseks bürokraatia. Samal seisukohal oli ka Rein Lang, kes märkis, et meil on riigis erinevaid allasutusi ja kontrollorganeid liiga palju. „Kujutate ette, nüüd selle viimase tormiga oli ka jutt, et luua selleks eraldi komisjon, kes reageerib tugevale tuulele,“ tõi Lang välja ja lisas, et kogu selle bürokraatia rägastikus on väga oluline roll ajakirjandusel, mis võiks oma tööd palju paremini teha. „Kogu aeg käib mingi uurimine ja mingi menetlemine. Kaua me menetleme? Ajakirjandus võiks olla mitte nende ametnike poolel, kes kõik asjad venima jätavad, vaid hoopis inimeste poolel,“ sõnas ta. Hiljem kommenteeris Lang Õhtulehele, et ajakirjanduse roll ei ole valida pooli vaid lihtsalt ametnike torkimine. „Lihtsalt tuleb kogu aeg torkida ja mitte lasta neil kõike igavesti menetleda,“ sõnas ta.