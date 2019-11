VIDEO JA FOTOD | Kolme auto kokkupõrkel sai viga kaks inimest  

Peale kokkupõrget paiskus Mitsubishi vastassuunavööndisse, kus toimus avarii Viljandi suunas liikunud Kiaga. Politsei selgitas, et Mitsubishi roolis oli 84-aastane mees. Mis asjaoludel õnnetus juhtus, seda veel selgitatakse. Küll on teada, et juhid olid kained ja juhtimisõigusega, sõidukite rehvid vastasid nõuetele, sõidutingimused antud kohas olid head.