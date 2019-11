TSITAADIRAHE | Ärritunud peaminister lasi oma sisemise Trumpi valla 

Kaja Kallas teisipäeval: „Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina, ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides.“ Kaja Kallas kolmapäeval: „Küsin, kas see on lubatud, et peaminister otsesõnu valetab siin praegu, sest riigireetmisest ei ole mina rääkinud. Mina rääkisin sellest, et peaminister soovib väga olla peaminister ja on selle nimel valmis kõikidest põhimõtetest, lubadustest ja väärtustest loobuma. See, et ma palun seda stenogrammist ka igal juhul see tsitaat eemaldada, mina pole rääkinud riigireetmisest. Seda üritab Jüri Ratas siis üledramatiseerida siin, et viia selle teema kuskile mujale.“ Foto: Stanislav Moškov

„Eesti on armas, Eesti inimesed on armsad. Kui te ütlete, et mis asi on armas minule, siis see on Eesti ja Eesti riik, Eesti inimesed – tõesti on armsad. Kas Jüri Ratas on kraavihall või peaminister, ei muuda seda armastust.“

Urmas Kruuse hindas, et ropu suuga Urmas Reitelmanni ENPA Eesti delegatsiooni liikmeks läbi surumisega näitas Ratas, et on unustanud ära põhiprintsiibid ja väärtused, mille eest peaks üks Eesti peaminister seisma. Ratas otsis vastust sügavalt enda südamest.

„Te ütlesite irooniliselt „armastatud koalitsioonipartner“. Noh, kui palju armastust siin poliitikas on erakondade vahel? Aga ma kasutasin ühes eelnevas vastuses, et EKRE on kindlasti hea koalitsioonipartner.“

Jüri Ratase ja Mart Järviku suhetest läbi Jaak Juske küsimuse.

„Mõnikord ju pildid kõnelevad rohkem kui tuhat sõna, nagu öeldakse.“

Ratas mõtisklemas Järviku otsuse kohta panna maaeluministeeriumi seinale tagasi okupatsiooniaegsete ministrite portreed.