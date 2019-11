ŠOKK: Inglismaal kuuest lapsest kaks tapnud vanemad osutusid õeks ja vennaks 

Sarah Barrass (35) ja Brandon Machin (39) soovisid tegelikult tappa kõik oma kuus last, sest nad kartsid, et sotsiaalamet võtab neilt lapsed ära. Naabrite silmis oli Sarah Barrass kuut last kasvatav üksikema, keda tema vend Brandon Machin käis aitamas. Pärast kahe vanema poja surnuks kägistamist alanud uurimise käigus aga selgus, et Brandon Machin oli tegelikult kõigi kuue lapse isa.

Sarah Barrass ja Brandon Machin on ühe ema lapsed, kuid isad on neil erinevad. Brandon Machin kasvas üles hooldekodus ning suureks saades alustas ta oma poolõega salajast seksuaalsuhet, millest sündis kuus last. Ema rääkis lastele, et nende isa sai sõjas surma ja lapsed uskusid seda. Brandon Machin nende juures ei elanud, vaid käis sageli külas. Laste jaoks oli ta ema toetav onu.

OHVER: Tristan Barrass (13). Foto: SWNS/Scanpix

Mõte lapsed tappa sündis Sarah Barrassil ja Sarah Barrass ja Brandon Machinil siis, kui neil tekkis kartus, et sotsiaalamet võtab lapsed ära. Esmalt söötsid nad 23. mai õhtul neljale vanemale lapsele sisse kangeid arstimeid. Paar lootis, et lapsed on hommikuks surnud. Seda aga ei juhtunud ning hommikul kägistati kaks vanemat poega, 13aastane Tristan ja 14aastane Blake surnuks. Seejärel pandi neile veel mustad prügikotid pähe.

OHVER: Blake Barrass (14). Foto: SWNS/Scanpix

Ülejäänud neljast lapse nime ei ole avalikustatud. Teada on vaid, et kaks neist on nooremad kui 13 aastat ja kaks nooremad kui kolm aastat. Sarah Barrass ja Brandon Machin üritasid pärast vanematelt poegadelt elu võtmist ühte last veel vannis uputada, kuid see ei õnnestunud. Seejärel helistas Sarah Barrass politseisse ning teatas, et soovib anda neli last hooldekodusse.

MÕRVAKOHAL: Politseinikud 24. mail Sheffieldis Tristan ja Blake Barrassi surma uurimas. Foto: SWNS/Scanpix