Helle-Moonika Helme: Kaja Kallas on põletanud kõik sillad 

Helme sõnas, et Kaja Kallas hakkas enda järel sildu põletama juba valimistulemuste selgudes, kui hakkas välistama teatud erakondi. "Väga rumal temast, väga rumal."

"Fabuleerime, et see valitsus lõpetab ja president teeb Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Kellega Kallas ühe laua taha istub ja kellele otsa vaatab? Peale kõiki neid isiklikke ja madalaid solvanguid, kas peale seda üldse on tal võimalik kellegagi koostööd teha," küsis Helme.