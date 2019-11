Tuhanded eestlased on pandud kasiinode musta nimekirja 

Hiljaaegu kirjutas Õhtuleht, kuidas viimase kümnekonna aasta jooksul on kasiinode arv vähenenud pea kolmesaja pealt 51-le. Eestis Fenikss Casino ja Grand Prix kasiinokettide kaubamärkide all tegutseva Novoloto OÜ tegevjuhina töötav endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütleb, et uuringute järgi külastab kasiinosid kuni viis protsenti Eesti elanikest.

Siinkohal tekib aga õiglustatud küsimus: kui palju inimesi ennast füüsiliselt mängupõrgusse kohale ei vea ning kasutab mängukire rahuldamiseks veebikasiinot? Reaalsus on see, et mitte keegi ei tea, kui palju inimesi Eestis veebikasiinot kasutab. Mitte ükski ametkond selle valdkonna üle seiret ei teosta.

Küll aga on selge, et internetikasiinode turg on ettevõtjatele jätkuvalt kasumlik. Eestis omab vastavat litsenti kuusteist internetikasiinot, kellest neli said tegevusloa möödunud aastal. Maksu- ja tolliameti (MTA) kodulehel on üleval kõigi seaduslike hasartmängukorraldajate nimekiri.

MTA teha on aga kasiinode nii-öelda musta nimekirja haldamine. "Inimene, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada vastava piirangu. Oktoobri lõpu seisuga on selles nimekirjas 7167 õnnemängu keeluga inimest," ütleb MTA pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Viimase kümne kuuga on õnnemängu keeluga inimesi nimekirja lisandunud pea tuhatkond.