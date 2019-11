Kaotasid oma hambad? Uus hambaimplantatsiooni tehnoloogia teeb naeratuse korda kõigest ööpäevaga! 

Tegelikult on suuremate hambaprobleemide ennetamiseks mõistlik käia umbes kaks korda aastas hambaarsti juures kontrollis. See aitab vältida situatsiooni, et probleemid on kujunenud liiga suureks ning ravi osutub kulukaks (kuigi siinkohal tulevad abiks hambaravihüvitis ja hambakindlustus). Mis puutub hirmu, et hambaarst teeb haiget, siis sellel pole enam ammu alust – tänapäevane tehnoloogia on nii kõrgel tasemel, et valu ei tunne praktiliselt üldse.

Mis saab, kui sinu hambad tulevad mingil põhjusel ära? Portugalist pärit tehnoloogia aitab!

Lisaks hambavaludele on sage kliinikusse pöördumise põhjus hamba äratulek. Tegelikult pole nüüdisajal hamba kaotamine midagi traagilist, sest meditsiin suudab teha imesid. Veelgi enam, hammaste kaotamine elu jooksul on tavapärane nähtus – statistilised andmed näitavad, et iga teine inimene pöördub pärast 35. eluaastat hambaarsti juurde proteesimise vajadusega.

„Põhjused võivad olla erinevad: traumad, haigused, halb hügieen. Taastamisega ei maksa aga venitada, sest see ei mõjuta ainult visuaalset muljet, vaid avaldab mõju ka seedimisele. Hammaste puudumine muudab ka hambumust, mis omakorda mõjutab näo sümmeetriat. Hambumuse hilisem korrigeerimine on palju kulukam,“ selgitab Happy Smile’i implantoloog Sergey Žžonov. Kirjeldatud olukorra vältimiseks on vaja õigel ajal hakata tegelema hammaste taastamisega – hammaste proteesimisega. Nüüdisaegsed proteesimismeetodid on tsemendiplommist ja metallist kroonist väga palju edasi liikunud.

Happy Smile hambakliinikusse on jõudnud Portugalist pärit tehnoloogia All on 4 („Hambad ööpäevaga“), mis annab võimaluse saada fikseeritud protees kõigest ühe ööpäevaga. „Proteesi fikseerimiseks piisab seejuures vaid neljast või kuuest (sõltuvalt patsiendist) implantaadist lõualuus. Kaks implantaati paigaldatakse kaldes lõualuu külgedesse – see aga annab võimaluse kasutada olemasolevat luumaterjali, säilitada alalõua närve ning paigaldada protees, vältides operatsiooni lisaluukoe kasvatamise näol,“ osutab Žžonov.

Ravi on klassikalise implantatsiooniga võrreldes kiirem ja leebem, nõuab vähem aega ning on soodsam. Näiteks tavapärase implantatsiooni korral (kus on tarvis teha mitu hammast või lausa kõik) kestab protsess alates poolest aastast. Samal ajal peab patsient pool aastat (implantaatide paranemisaeg pärast operatsiooni, adaptatsioon, hammaste valmistamine laboratooriumis jne) elama hammasteta, sööma vedelat toitu, tundma rääkides ebamugavust, vältima naeratamist. Uue hambaimplantatsiooni tehnoloogiaga saab patsient tugevad hambad ainult ööpäevaga.

All on 4 implantatsiooni meetod on sobilik juhul, kui oled kaotanud palju hambaid, kannad totaalproteese või vanu kroone; ei saa mingil põhjusel oma proteese kasutada või on sul implantatsiooni tegemiseks väidetavalt liiga vähe luid. Tänu „Hambad ööpäevaga“ meetodile saad taas elada täisväärtuslikku elu, süüa kõike ning naeratada ilma piinlikkust tundmata!