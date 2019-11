Tantsulaval sündinud lapsele kingiti ööklubisse eluaegne sissepääsuluba 

„Ma nägin, et naine hakkab sünnitama. Me pidime kiiresti tegutsema. Üks töötaja helistas hädaabiliinile, mille kaudu meid juhendati,“ sõnas ööklubi omanik, kelle väitel polnud peagi emaks saav naine paanikas, ent siiski murelik. Sünnitus möödus edukalt ning beebi tuli tantsulaval ilmale. „See on üks veidramaid sulgemisi, mis meie klubis on olnud. Mu meeskond töötas ühiselt ning me kõik nutsime. Positiivselt vaadatuna ei olnud meist keegi paanikas ega hirmul. Igatahes tegime me selle ära,“ teatas omanik uhkusega. Õnneliku sündmuse puhul kinkis omanik imikule sissepääsuloa, millega too saab täiskasvanuna kogu elu tasuta klubisse.