NATSISEOS? NASA nimetas asteroidi Ultima Thule ümber Arrakothiks 

Kuiperi vöös, Maast 6,6 miljardi kilomeetri kaugusel asuv asteroid on kaugeim taevakehaga, mida inimesed on põhjalikult uurinud. Asteroidi seni üldkasutatud nimi Ultima Thule langes kriitika alla, sest natsid pidasid Ultima Thulet puhta aaria rassi sünnikohana. Tegelikult nimetati juba antiik- ja keskajal nõnda mütoloogilist kauges põhjas asuvat maad.

New Horizoni missiooni kosmosesond jõudis asteroidist 27 000 kilomeetri kaugusele tänavu 1. jaanuaril ja pildistas seda taevakeha. Siis kinnitati, et selle kaheosalise asteroidi nimi on Ultima Thule. Pärast äsjast nimemuutust rõhutab NASA, et Ultima Thule ei olnud ametlik nimi, vaid hoopis hüüdnimi.