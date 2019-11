Soomes on üllatavad tooted odavamad kui Eestis, ent teenustes on hinnavahe suur 

Näiteks mähkmed on Helsingis kuni 30% odavamad kui Tallinnas. 68 mähkmega Pampersi pakk maksab siin 13.32 eurot, seevastu Soomes 9.28. Soomest on mõistlik osta ka näiteks D-vitamiini (21% odavam), teed (19%), tumedat šokolaadi (6%) ja kohvi (5%). Siiski on paljud tooted Eestis odavamad.

Kõige suurem hinnaerinevus esineb porgandi puhul. See tervislik juurvili on Eestis lausa 61% odavam ehk kilo porgandit maksab meil 54 eurosenti, ent Helsingis on selle hinnaks 1.38 eurot. Veel on Eestis palju odavamad Coca-Cola (59% odavam kui Soomes), kanafilee (52%), piletid (50%) ja viin (39%). Konjunktuuriinstituudi kogutud andmetest võib järeldada, et Soomes on meie silmis mõistliku hinnaga just hädavajalik ja tervislik kaup. Alkohol, suure suhkrusisaldusega karastusjoogid ning teised n-ö ebatervislikumad tooted on põhjanaabrite juures siiski üldjoontes märgatavalt kallimad.