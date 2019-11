GALERII | Jüri Ratas riigikogus: Kaja Kallas tõestagu, et ma olen riigireetur!

Kui veel kord Ratase väärtushinnangute kohta küsiti, muutus ta rahulikumaks ja sõnas, et talle on armas Eesti riik ja selles elavad inimesed. „Miski ei muuda seda armastust. Mulle on Eesti armas ja selle iseseisvus armas,“ kinnitas Ratas korduvalt. Peaministri sõnul on hea, kui riigikogus toimuvad poliitilised vaidlused ja konkurents, kuid ta tuletas meelde, et lõppude lõpuks peaksid kõik viis riigikogusse valitud erakonda seisma selle eest, et Eestis oleks parem elada. „Kui keegi paneb peaministri tegevuse kahtluse alla, et ta reedab Eesti riiki, siis ma ei saa sellega nõustuda. Ma olen kaks korda andnud vande kaitsta Eestit igal hetkel, nii riiklikult kui ka välisühendustes,“ kinnitas Ratas veel kord oma motiive ja vihjas taas Kaja Kallase teisipäevasele väljaütlemisele.

Helme: me oleme rünnaku all

Sotsiaaldemokraat ja endine siseminister Katri Raik küsis rahandusminister Martin Helmelt endise ministri Kert Kingo tagasiastumise valguses, kas EKREs koheldakse mehi ja naisi võrdselt. „Tavaliselt on ministril kombeks vabandamise järel tagasi astuda,“ märkis ta, vihjates praegusele skandaalile konservatiivist ministri Mart Järvikuga.

„Kui teie, sotsid, ajate taga võrdust puhtsalt võrdsuse pärast, siis meil, konservatiividel, on selles teemas veidi teised vaated. Kõik inimesed ei olegi ühesugused, et nad saaksid võrdselt omavahel võistelda. Meie arvates ei pea mehed ja naised võistlema omavahel. Nad saavad üksteist täiendada selleks kõige pühama liiduga – abieluga. See on silmanägemise ja kuulmiseta võrdlus Kert Kingo ja Mart Järviku juhtumite vahel. Ei saa igat küsimust taandada meeste ja naiste vahelise vastuseisu peale,“ vastas rahandusminister Martin Helme.

Helme vihjas ka sellele, et nende erakond on rünnaku all. „Kui me räägime poliitilises võitluses taanduma sunnitud ministritest, siis ei meeldi see ühelegi erakonnale. Meid teeb murelikuks ja vihaseks see, et meedia ja opositsioon valib välja ühe meie ministri, valab ta üle sopaga ja siis vaatab valitsuse poole, et ta lahti lastaks,“ lisas ta.

Riigikogu erikomisjon arutab Järviku juhtumit, minister ise kohale ei tule

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets tõi välja, et riigikogu erikomisjon koguneb neljapäeval, et arutada minister Järvikuga seotud korruptsioonikahtlustust. Läänemetsa sõnul soovitakse selle adekvaatseks arutamiseks Järvikut ütlusi andma, mida minister ei saavat teha, kuna ta on juba valitsuse istungiga hõivatud. Läänemets palus Jüri Rataselt luba, et Järviks saaks siiski istungist hoolimata kohale tulla, kuna see paistis olevat maaeluministri ainus vabandus.