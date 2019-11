Mitmed riiklikud organid toetavad e-sigarettide abil suitsetamisest loobumist 

Eestisse jõudis info juba üleüldise veipimise hirmu all ning faktid jäid infovoos täpsustamata. Seepärast peame oluliseks üle rõhutada, et Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides ametlikest müügikohtadest selliseid aineid, mis USA juhtumite puhul mängus olid, soetada võimalik ei ole. Selgust aitab luua E-sigareti Kaupmeeste Liidu juhatuse liige Toomas Viilo.



Euroopas on e-sigarettidele karmid regulatsioonid

E-sigareti Kaupmeeste Liidu liikme Toomas Viilo sõnul on Eestis ja Euroopa Liidus e-sigarettide müük rangem kui USA-s. „Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides kehtivad nii e-vedelikele kui ka e-sigareti seadmetele väga ranged regulatsioonid ning kindlasti kordades rangemad, kui USA-s,“ toob Viilo välja. Ta lisab, et ainult Euroopa turule toodavatele e-vedelikele tehakse kogu koostisele laboritestid ning kõik legaalselt müüdavad vedelikud on kontrollitud. Kui teste ei ole, siis e-vedelikke turule ei lubata. Seadus, mis seda nõuab ehk Tubakatoodete direktiiv USA-s, ei kohaldu ning sealsete vedelike täpne koostis on määramata. Lisaks on Eestis kõik ametlikud e-sigareti müüjad range Terviseameti kontrolli all.

USA haigusjuhtumite põhjustajaks ei olnud e-sigaret, vaid illegaalne aine THC-õli

Oluline on rõhutada, et USA juhtumid, kus inimesed sattusid kopsuhaigusega haiglasse, on tõestatult tingitud ainult illegaalse kanepiõli ehk THC õli veipimisest ning muudest mustalt turult ostetud e-vedelikest. „Kui alguses puudus info, millest sellised haigused võisid tekkida, siis püüti süü panna üldiselt e-sigarettidele. Selgus, et see oli ekslik, sest e-sigaret on vaid seade,“ räägib Viilo. Hiljem tunnistas enamus patsiente, et nad kasutasid e-sigaretis hoopis THC-õli e-vedeliku asemel. USA-s tekkinud olukord ei ole pelgalt teadmatu tarbimise tagajärg, vaid tegemist on ulatusliku organiseeritud kuritegevuse skeemiga, kus iga päev müüdi inimestele tuhandeid kontrollimata päritoluga teadmata viisidel valmistatud ning ülikõrge THC kontsentratsiooniga padruneid.

THC-d sisaldavad õli baasil vedelikud ja teised musta turu vedelikud on veipides väga ohtlikud

THC ehk tetrahüdrokannabinool on kanepitaime saaduste mõnuaine peamine psühhoaktiivne komponent. „Inimkeeli on THC see aine, millega ennast inimesed „pilve tõmbavad“. See aine on viidud õli baasil vedeliku kujule, et seda saaks e-sigareti taolistes seadmetes kasutada. Lisaks sellele, et tegemist on mõnuainega, on see õli baasil vedelik, mis erineb täielikult traditsioonilistest e-vedelikest, mis koosnevad propüleenglükoolist ja taimsest glütseriinist,“ selgitab Viilo. Juhul, kui e-sigaretti satub õli baasil toodetud vedel toode, toimib see tavapärasest e-vedelikust hoopis erinevalt ja võib olla inimtervisele väga ohtlik, sest hakkab kleepuma hingamisteede seintele.