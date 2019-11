Kaja Kallas: võtan sõnad tagasi, kui Järvik täna lahkub 

Kallas kinnitab, et ei ole Ratast süüdistanud reetmises ning lubab vabandada, kui maaeluminister Järvik täna ametist lahkub.

Kallas leiab, et Jüri Ratas on teinud kõike, et jätkata tööd peaministrina.

"Kui korduvalt rünnatakse õigusriiki, kui ministrid ületavad oma võimupiire (meenutame Elmar Vaheri skandaali või rahandusministri poolt Euroopas oma seisukohtade esitamist Eesti seisukohtade pähe), kui kahjustatakse Eesti välismaist mainet ja seeläbi julgeolekut, kui seatakse kahtluse alla õigusinstitutsioonide sõltumatus, kui seeläbi õõnestatakse usaldust demokraatiasse, kui köetakse üles viha, mis lõhestab ühiskonda, siis Jüri Ratas laseb sellel kõigel sündida, sest ründajateks ja vihaõhutajateks on inimesed, kes võimaldavad tal jätkata peaministrina," kirjutab Kallas.

"Kui ministrid järjepanu valetavad ja need valed tulevad päevavalgele, kui valetamisest on saanud valitsuse liikmete argipäev, siis vabastab Jüri Ratas ministri ametist ainult siis, kui see EKRE juhtidele sobib, sest nemad tagavad sellele, et Ratas saab jätkata peaministrina," leiab Kallas.

Kallas lisab, et kui tuleb välja, et üks minister on tegutsenud oma lapsepõlvesõprade huvides eelistades avalikele huvidele erahuvisid ning seeläbi võib riigile tekkida kahju 1,1 miljoni euro ulatuses, siis Jüri Ratas saab aru, et asi on paha ja tõsine, sest sellele on korduvalt tema tähelepanu juhitud.

"Aga kui EKRE juhid esitavad ultimaatumi, et sellise ministri vabastamine toob kaasa ka Jüri Ratasele peaministritooli kaotuse, hakkab Jüri Ratas kiiresti otsima võimalusi, kuidas võita aega (tehti uurimiskomisjon) ja leida midagi, mille kohta ta saab öelda, et minister on puhas. Sest ainult nii ta saab olla veel paar päeva/ paar nädalat/paar kuud peaminister. Nii saab ta vastata täna infotunnis kõikidele viimast skandaali puudutavatele küsimustele, et komisjon uurib."