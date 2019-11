Eesti Kunstimuuseum kuulutas võltsitud maalid tippteosteks 

Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme teatas Soome politseile, et kolleeg Levin tegi oma tööd nii, nagu oli tollal kombeks ning muuseumil pole säilinud ühtegi vana ekspertiisiotsust, sest need ei kuulunud säilitamisele – ometi on kõigil kolmel Levini omakäelisel ekspertiisiotsusel kiri: „Otsus on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb omanikule, üks Eesti Kunstimuuseumile.“