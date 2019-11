BLOGI | Mart Järvik „Esimeses stuudios“: ma ei ole teinud midagi sellist, et peaksin tagasi astuma

Kuidas on võimalik anda vastuolulisi selgitusi, millal kuulsite listeeriaprobleemist? "See, et listeeria üldse levib, oli märtsikuus või ma ei mäleta, oli ajakirjanduses info. Aga võtsin välja need asjad, kus on kirjeldatud. VTA väitis koguaeg, et ohtu Vetevooli tehasel ei ole. Need asjad on üles puhutad ja saan öelda seda, et... "



Kes on valesti teinud, kas ajakirjandus? "Need väited, et see, mida ma kuulen meediast, mida kuulen külajutuna, pole otsuste tegemise aluseks. Otsuste aluseks on VTAst või allasutustest tulenev info. Esimene info, millal jõudis kirjana arupärimisena, oli alles augustis."