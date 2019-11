Kelmuses süüdistatav endine linnaametnik taotleb õigeksmõistmist 

Viikmaa töötas Tartu linnavalitsuses maine- ja turismiteenistuse juhatajana aastatel 2011–2015. Tartu maakohtu otsuses seisis, et Viikmaa esitas kogu selle aja vältel linnavalitsusele võltsitud arveid ning tellis ebavajalikke uurimistöid ja brošüüre, mille koostajaks oli tema ise, on kirjutanud Tartu Postimees. Prokuratuur süüdistab Viikmaad kelmustes, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Kahjukannataja on Tartu linnavalitsus.