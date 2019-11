Korea jõgi värvus seakatku tõttu veripunaseks 

Imjin on Lõuna-Korea suuruselt seitsmenda jõega. Valitsus kinnitas, et suutsid peatada verise vee voolu ojas enne selle jõudmist Imjini, mille vett kasutab joogiks muu hulgas ka pealinn Seoul. Samuti kinnitasid nad, et tapetud sead olid desinfitseeritud, seega ei tohiks võimalik kokkupuude laipade või verega teisi sigu nakatada. Kolmapäeval teatas keskkonnaministeerium, et joogivee testid kinnitasid vee puhtust ja ohutust.