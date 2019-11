Seisukoht Seisukoht | Päästerõngaks generaator Arvo Uustalu, ajakirjanik , täna, 18:40 Jaga: M

Viimane torm on näide sellest, et oma kodu, ettevõtet ja linna annab hea logistika ja üsna väikese investeeringuga edukalt kaitsta. Kui enamikus farmidest tootsid generaatorid piisavalt palju elektrit, et lehmad saaks lüpstud, oli paraku ka lautu, kus varugeneraatorit ei olnud. Tormiga olid vooluta ka sajad hooldekodud, koolid, lasteaiad, haiglad ja mobiilsidemastid. See tähendas, et puudusid ka vesi, kanalisatsioon, side ja küte.