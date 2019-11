Etenduse koreograaf ja lavastaja on Teet Kask, kelle värskemad lavastused on Milano Balletiteatri „Anna Karenina“ ja „Luikede järv“, on rahvusvaheliselt tunnustatud koreograaf. Ta on töötanud Rahvusooperis Estonia, Stockholmi Kuninglikus Ooperis, Norra Rahvusooperis ja Gruusia Riiklikus Ooperiteatris. Kase looming hõlmab üle 50 tantsulavastuse. Eestis nähti viimati tema Lepo Sumera muusikale loodud balletti „GO – mäng kahele“ Vanemuise teatris.