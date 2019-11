Raivo Aeg: EKRE rünnakud prokuratuuri suunas on äärmiselt häirivad ja jälestusväärsed 

Raivo Aeg kohtus teisipäeval Reformierakonna riigikogu fraktsiooniga, kust talt küsiti muu hulgas, kas valitsuses on usalduse õhkkond taastatud. "Vastasin, et päris kindlasti ei ole," rääkis justiitsminister. Ta lisas, et ta ei tea, kas tema erakonna esimees (Helir-Valdor Seeder - toim.) või peaminister on saanud maaeluministrilt Mart Järvikult ammendavaid selgitusi, aga kõik ootavad lahenduseni jõudmist.

Saan aru, et riiklikult väga oluliseks küsimuseks on tõusnud see, et mida mäletab meie kolmeminutilisest vesltusest Järvik ja mida mäletan mina. Minu arusaamine oli väga selgelt see, et Järvik seadis kahtluse alla volituse küsimuse - tema hinnangul oli volitus vajalik," seletas Aeg.

Teadupärast algas kogu kriis PRIA-le volituste (mitte) andmisest - maaeluminister andis ühele volitusele allkirja, teisele mitte. Ainuke teadaolev eristus on Mart Järviku nõunik Urmas Arumäe, kelle advokaadibüroo oli osaline just selles kriminaalasjas, mis ministri allkirja ei saanud.

Nädalavahetusel ja ka sel nädalal pildusid EKRE liikmed süüdistusi nii ametnike kui ka prokuratuuri suunas. Näiteks nimetas Martin Helme toimuvat infooperatsiooniks ja süüdistas peaprokuröri kohusetäitjat Lavly Perlingut Järviku peal raevu välja elamises. Esmaspäeval veel ütles, et Kert Kingo ja Mart Kuusik võeti ametist maha fabritseeritud süüdistustega, kuid need väga ei päde. Marti Kuusiku kohtusaaga on juba alanud ning teda süüdistatakse naisele vähemalt neljaks nädalaks tervisekahjustuse põhjustamises ning Kert Kingo valetas isegi oma valetamise kohta riigikogus.