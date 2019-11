Toompea jutud: valitsus ei lagune, aga peaminister või EKRE peab kahju kandma 

Rahvasaadikud kõrgel Toompeal valituse lagunemisse ei usu. Seda näitas ka teisipäevane Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni hääletus, kus palju poleemikat tekitanud EKRE saadiku Urmas Reitelmanni kandidatuur sai koalitsioonikaaslaste heakskiidu. See demonstreerib, et kõigele vaatamata otsitakse maaeluminister Mart Järviku tekitatud probleemidele lahendust. Kui valitsusel oleks kriips peal, oleks hääletuse lõpptulemus, just koalitsiooni poolt vaadates, protesteeriv.

Punased jooned

Kurikuulsad punased jooned on aga maha joonistatud. EKRE aseesimees Martin Helme teatas esmaspäeval jõulisel ja enesekindlal toonil justkui juht, et Järviku tagandamine tähendab valitsuse lagunemist. See tuli teadmises, et peaminister plaanib Järvikuga eraldi Stenbocki majas rääkida. Kuna Järvik esmaspäeva õhtutundidel külastusega peaministri juurde tema usaldust ei võitnud, ei jäänud Ratasel ajakirjanikele öelda muud, kui et arutelud Järviku üle jätkuvad nii koalitsioonis kui ka erakonnas.

Kuigi Järviku vestlus peaministriga lõppes temale endale esimesel muljel edukalt – „Ma olen minister.“ –, rääkis tema hapu näoilme ja napid repliigid ajakirjanikele muud lugu. Hiljem pajatas Järvik sotsiaalmeedias oma kohtumisest peaministriga, millega õõnestas enda jalgealust veelgi.

„Ratas sai kõikidele küsimustele minu poolt väga konkreetsed vastused. Mul oli kaasas pakk dokumente konkreetsete fakti- ja tõendusmaterjalidega. Jüri ütles, et temal pole neid vaja, kui pakkusin talle neid jutu kinnituseks. Nii oli,“ kirjutas Järvik Facebookis, lisades postitusse ühtlasi vale, mille peaminister nõunik Kätlin Pääro kummutas. „Kõik küsimused, mida ta küsis, olid selgelt äratuntavad – need olid koostatud kantsler Illar Lemetti poolt.“

Teatavasti nõudis Järvik maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamist, kuna too avalikustas nädalavahetusel ametisisest kirjavahetust PRIA teemadel. Sellega aga Ratas nõus ei olnud, öeldes, et Lemetti küsimus ei tule käesoleval nädalal valitsuse istungil arutelule. Koalitsioonisaadikute sõnul ei tule Lemetti küsimus lauale ka lähiajal.