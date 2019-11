Türgist välja saadetud ISISlane lihtsalt seisab Kreeka piiril. Erdogan: pole meie mure! 

Türgi võimud ei näe selles midagi imelikku, et kunagi USAst terroristidega liituma rännanud mehe hoopis Kreekasse saatsid. Väidetavalt mees nimelt ise palus seda ning keeldus oma õigele kodumaale naasmast, väidab üks Türgi ametnik AFPle. Miks võis ta just Kreekat eelistada ja miks Türgi tema soovi otsustas täita, pole teada.

Türgi siseministeeriumi sõnul saatsid nad esmaspäeval tagasi ka ühe taanlase, keda kahtlustavad terrorirühmitusse kuulumises. Taani valitsus kinnitas, et nii tõepoolest juhtus, politseiüksus võttis isiku Kopenhaageni lennujaamas jalamaid kinni. Saksa välisministeerium kinnitas, et Türgiga käivad läbirääkimised seoses vähemalt kolme Saksa kodanikust mehe, viie naise ning kahe lapse tagasitoomise osas. Prantsusmaa sõnul käib neil Ankaraga selleteemaline koostöö juba 2014. aastast.

Esmaspäeval teatas Hollandi kohus otsusest, mis kohustab riiki tagasi võtma ISISlaste lapsed, kuid mitte tingimata nende emad. Süüria vangilaagrites peaks hetkel istuma kusagil 23 Hollandist pärit naist. Neil naistel on kokku 56 last.

Mis puudutab Kreeka-Türgi piiril jõlkuvat tüüpi, kommenteeris Türgi president Recep Tayyip Erdogan: „See, kui nad seal piiril passivad, see pole meie probleem. Me saadame neid välja edasi. Kas nemad ka vastu võtavad või mitte, pole meie mure.“

