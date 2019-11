VIDEO | NUNNU! Väljasurnuks peetud loomake sattus looduskaamera kaadrisse 

Kanšillide perekonda kuuluv kabjaline on umbes jänese või kassi suurune. Hiirhirvedel pole sarvi ja hüüdnimigi on neil üsna täpne: näeb ta tõepoolest natuke välja nagu metskitse ja hiirekese ristand. (Tegelikult pole nad ei hiired ega hirved.) Sarvede puudumist asendavad väikesed teravad kihvad, millega hiirhirv ennast kaitseb.

Loodusajakirjas Nature oma uurimuse avaldatud teadlased kirjutavad, et Vietnami hiirhirve pole nähtud 90ndatest saati ning paljud sealsed loomasõbrad eeldasid, et teda ei eksisteerigi enam. Selles on paraku süüdi hiirhirvedele kiskjatest kordades ohtlikum liik: inimene. Haruldase looma salaküttimine ja elupaikade hävitamine tegid populatsioonile kahjuks kiire lõpu peale.

Või nii vähemalt näis. Nha Trangi kuurortlinnast natuke väljaspool asuvates metsades elavad külaelanikud väitsid ikka, et näevad loomakesi mõnikord (et hiirhirved eelistavad sageli öösiti liikuda ja omavahel kuigi seltsivad pole, ei tee nende märkamist kergemaks). Ühte metsa, kust teated kõige enam tuli, panidki teadlased oma kaamerad üles.

Kui nad hiljem materjali üle vaatasid, selgus, et kõik kolm kaamerat võtsid üles kaadreid ringi askeldavatest hiirhirvedest. See tõestab, et vähemalt sellel väikesel maa-alal neid tõepoolest eksisteerib. Suur võit on see kindlasti, ehkki äärmiselt ohustatud liigi staatusest Vietnami hiirhirv nende tõendite põhjal siiski ei pääse. Täpselt pole küll võimalik teada, mitu isendit metsas elab, ilmselt jalutas mõni kaamerasilma eest läbi enam kui kord, kuid fotosid eri kauguses üles võetud salvestistelt on kokku üle 2000 – piisavalt järeldamaks, et ainult üks tilluke modell kaamerate ees poseerimas ei käinud.

Pärast arutelusid kohalike looduskaitsjatega otsustasid uurimuse koostajad hiirhirve kaitsmise huvides kaamerate täpsemaid asukohti mitte avaldada.

Järgmiseks loodavad Vietnami keskkonnakaitsjad propageerida püüniste kasutamise vähendamist, mis paraku on riigi maapiirkondades väga levinud ja ohustab palju muidki haruldasi loomi.