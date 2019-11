Mihhail Lotman: Reitelmann on ebameeldiv inimene, aga erinevalt Loonest pole ta Eesti riigile ohuks 

„Kui mina oleksin teie, siis ma esmalt küsiksin, miks ma hääletasin väliskomisjonis Reitelmanni poolt, aga nüüd ei saanud talle oma toetushäält anda. Ja on ka viimane küsimus, mis on tähtsam, aga ajakirjanduses pöörati sellele vähe tähelepanu: eelmisel nädalal valiti Oudekki Loone NATO parlamentaarse assamblee liikmeks ja siis olin ma ainus koalitsiooni saadik, kes vajutas punast nuppu (ehk andis vastuhääle – V.V). Neid asju tuleb vaadata kontekstis!

Aga niipea, kui ta oli uksest välja tulnud, siis ta ütles, et esiteks, enam ta vabandama ei hakka, teiseks, et ENPA on mõttetu koht, ja kolmandaks, et ega ta üldse väga ei tea, mis asi see ENPA on. See tähendab, et kas inimene üldse ei vastuta oma sõnade eest või ta ei räägi tõtt. Ja see on põhjus, miks ma praegu tema poolt ei hääletanud.

(Lotman paneb siin ühte patta mitu Reitelmanni erineval ajal tehtud väljaütlemist – ENPA kohta avaldas EKRE poliitik kriitlist arvamust pärast väliskomisjonis toetuse saamist, aga uuesti vabandamisest keeldus ta mitu päeva enne komisjonis toimunud hääletust.)

Kas kollane või punane nupp, sellel suurt vahet pole, aga miks ma punast ei vajutanud? Sest ma tahtsin näidata, et Reitelmanni ENPAsse saatmine on täiesti teisejärguline võrreldes otsusega teha Oudekki Loonest NATO PA delegatsiooni juht.

Reitelmann ei ole kõige meeldivam inimene, mulle ta ka ei meeldi, aga ta ei ole Eesti riigile ohtlik. Aga me saadame Eestist NATO PA delegatsiooni juhiks Loone, kes on NATO vaenlane või ütleme siis vastane, kes kasutab oma väljaütlemistes retoorikat, mis on tulnud idapiiri tagant, ja ei pane isegi seda tähele. Ta küll lubas, et hakkab seal esindama Eesti valitsuse seisukohti, aga tema retoorikas näen ma ühe teise valitsuse seisukohti. Seetõttu vajutasin ma tema punul punast nuppu.

(Loonelt küsiti väliskomisjonis, kas Venemaa on Ukrainas agressorriik. Väljavõte koosoleku protokollist: „Oudekki Loone rõhutas, et ta kindlasti toetab Eesti ametlikke positsioone. Ta väldiks Venemaa puhul sellise termini kasutamist, mis puudutab Ida-Ukraina konflikti. Donbassis ja Luganskis toimuvat konflikti oleks Ukraina võimudel ja Euroopa Liidul olnud võimalik vältida. Loone väljendas selget seisukohta, et Krimmi konfliktis on Venemaa agressor. Ta lisas, et Venemaa käitub sellisena nagu ta on ning meie ja NATO peame käituma nii, et vältida olukorra halvemuse suunas eskaleerumist.“)