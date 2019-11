FOTOD | 300aastast Keri tuletorni hakatakse renoveerima 

Tuletorni rekonstrueerimine on olnud Veeteede Ameti prioriteet juba aastaid, kuna lisaks ühele vanimale toimivale navigatsioonimärgile on tuletorn ka hindamatu kultuuriväärtusega. Hetkel on koostamisel Keri tuletorni renoveerimiseks vajalikud muinsuskaitse eritingimused, peale mida saab Veeteede Amet hakata ette valmistama projekteerimist. Renoveerimiseks on esialgu sihtotstarbeliselt ette nähtud 2,1 miljonit eurot. Summa on nii suur seetõttu, et tuletorn on amortiseerunud ja osa välisseinast on alla varisenud. Samuti suurendab maksumust tuletorni asukoht mandrist kaugel asetseval väiksesaarel, mistõttu on ehitustöödeks vajaliku ehitusmaterjali, tehnika ja inimeste transport väga kulukas.