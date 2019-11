Krimi Mürgist MMSi müünud ärimees üritas narkoseeni kasvatada, aga jäi haledalt vahele Kristjan Väli , täna, 14:46 Jaga: M

Terav paljak on seen, mis tekitab narkojoobe. Millist seent täpselt Kabanen kasvatada üritas, ei ole toimetusele teada. Foto on illustratiivne. Foto: Vida press

Tervistkahjustava "imeravimi" MMSi tootmise ja turustamisega tegelenud Pärnu ärimees Sven Kabanen üritas hakata narkoseeni kasvatama.