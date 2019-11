Uudis firmadele – nüüd on saadaval liising igas vanuses ettevõtetele! 

Väikeliisingu esindaja Kaur Mets tõdeb, et neilt on aastaid uuritud, kas saaks mugavalt finantseerida ka firmasid. „Varem pole kiiret ja tõhusat analüüsi olnud. Nüüd oleme valmis saanud toote, mille kaudu saab kiire automaatvastuse – ei ole vaja päevade kaupa oodata ja karta, et soovitud auto müüakse juba ära. Samuti on tingimused väga mõistlikud,“ selgitab Mets.