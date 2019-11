Kurikuulsad Boeingud võivad peagi taas lendu tõusta 

Boeing teatas esmaspäeval, et nende 737 Max lennukid on vähemalt jaanuarist taas teenistuskõlbulikud, kuna probleemsed mudelid on jõudmas turvakatsetustega lõpusirgele. Lennukite tegevus peatati selle aasta märtsis kahe traagilise lennukatastroofi tõttu, milles hukkus kokku 346 inimest.

„On võimalik, et Max mudelid alustavad taas kaupade tarnimist juba detsembris, kui vajalikud load on hangitud,“ teatas ettevõte, lisades, et reisijate teenindamine võib alata jaanuaris. Varem lootis ettevõte, et lennukid saavad töökorda juba augustis, ent nad ei suutnud vaid paari kuuga tehnilisi probleeme lahendada. USA lennuameti heakskiit ei pruugi aga tähendada, et kurikuulsad Boeingud mujal maailmas taas kasutusele võetakse.