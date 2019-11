Suri Tallinna loomaaia 14aastane emalõvi Xylitol 

„Kasvaja ja neerupuudulikkus koos tekitasid keerulise olukorra, kus ühelt poolt operatsioon oleks võinud kaasa tuua looma huku, teiseltpoolt selle tegemata jätmine võinuks lõppeda kiire surmaga. Teades, et neerupuudulikkus toob kaasa ühel hetkel looma suremise, pidime otsustama, kas paneme lõvi magama või kaalume võimalust operatsiooniks. Magamapanemise asemel otsustasime kevadel siiski operatsiooni kasuks, kuid juba siis olid lõvi verenäitajad sellised, et kartsime, et ta ei ela operatsiooni üle,“ kommenteeris operatsiooni läbi viinud Maaülikooli veterinaarkirurg Aleksandr Semjonov.