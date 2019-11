VALITSUSKRIIS: Ratase sõnutsi võib Järvik praegu ametis jätkata, riigisekretär alustab maaeluministri suhtes uurimist

Kohtumine Stenbocki majas kestis üle kahe tunni ning esimesena astus ajakirjanike ette Jüri Ratas. "Seis on jätkuvalt keeruline. Usaldus valitsusliikmete vahel on tähtis ja oluline. Ütlesin koalitsioonipartneritele, et see küsimus vajab väga selgelt lahendus ja annan riigisekretärile ülesande, et ta teeks selgeks Mart Järviku kui ka tema nõunikuga seotud asjaolud, mis puudutavad nii PRIAt kui ka VTAd. Tuleb vaadata nii volituste andmist, huvide konflikti ning mis on olnud ministri sõnumid listeeriabakteri puhul - kas ta on rääkinud tõtt või valet," selgitas peaminister.

"Nii kaua kui koalitsioon suudab oma partnerite vahel pidada dialoogi, nii kaua on koalitsioon ka toimiv ja tugev. Küsimus on selles, kui kaua seda suudab. Tänase põhjal ta suudab seda," vastas Ratas küsimusele, kui tugev praegune koalitsioon on.

"Tundub, et täna on laual see, et koalitsioonipartnerid püüavad leida sellest keerulisest olukorrast väljapääsu. Kas see õnnestub või mitte, eks seda peab näitama järgmised kümme päeva," ütles Ratas, kes toonitas, et tema ettepanek koalitsioonipartneritel oli riigisekretäril alustada uurimist. Ta ka kordas, et tema lahendus antud olukorrale on palve riigisekretärile viia läbi uurimine.

Peaminister astus ka Mart Järviku vastu, kommenteerides maaeluministri sotsiaalmeediapostitust, milles väitis EKRE poliitik nagu Ratase küsimused on kellegi teise poolt ette kirjutatud: "Ta on kindlasti väga osav Facebookis. Neid küsimusi pole ükski kantsler mulle ette kirjutanud. See on valeväide tema poolt."

Rataselt küsiti ka, kas ta allus Helmede ultimaatumile, ent vastas, et tegu pole ultimaatumiga, sest riigisekretär hakkab olukorda uurima.

Kui uurimisel selgub, et Järvik on eksinud, kas on Helmed ka nõus, et ta astub tagasi? "Helmed küll nüüd kolme veretilka ei andnud, aga kui uurimisel selgub, et ta on eksinud või seal on kahtlusi, siis mina tõesti ei näe võimalusi temaga edasi töötamiseks," ütles Ratas.