VALITSUSKRIIS: Ratas, Helme ja Seeder kogunesid koosolekuks. Kuidas läheb koalitsioon edasi?

Teisipäeva õhtu kella 18ks tulid Stenbocki majja lisaks erakonnajuhtidele ka välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa),haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) ja rahandusminister Martin Helme (EKRE).

"Ministrit ei uurita, ei ole kahtlustatavaks kuulutatud ka Arumäed ning pole toodud mingeid fakte tema seotusest korrupitsiooniga. Kõik on meedias üles keerutatud. Selle kohta ütlemegi, et prokuratuur tegutseb kallutatult. Prokuratuur kuulutab kohe tervele ühiskonnale, et inimene on patune. Teate, see on keskaegne inkvisitsioon ja see on piinlik, mis Eesti Vabariigis toimub," rääkis Helme. (Olgu siinkohal märgitud, et prokuratuur algatas Urmas Arumäe osas uurimist, kuid see ei tähenda, et inimene on süüdi. Süütuse presumptsiooni järgi selgub alles menetluse lõpuks, kas inimene on süüdi või ei. - H.P.)

Helir-Valdor Seeder avaldas lootust, et saavad õhtusel kohtumisel täiendavat informatsiooni. "See on kõigi koalitsioonipartnerite ühine soov, et saaksime võimalikult kiiresti selguse faktides, inimeste rollides ning et saaksime langetada hinnangu ja otsuse ning siit edasi minna."

Mis juhtus enne teisipäeva õhtut?

Esmaspäeval püsisid meediapildis peaasjalikult Keskerakonna ja EKRE ministrid. Peaminister Ratas mainis õhtupimeduses Stenbocki maja ette kogunenud ajakirjanikele, et tema kohtumine Järvikuga usaldust kolleegi vastu ei suurendanud ning järgmised päevad on täis arutelusid koalitsiooni tuleviku üle.

Kuidas käib skandaalis vaikiva partneri Isamaa käsi? „Me sooviksime, et tegevus valitsuses ja kõigi ministrite vahel oleks läbipaistev, arusaadav ja avatud,“ sõnas Seeder. „Mis puudutab konkreetselt Järviku juhtumit, siis siin on vaja faktidele toetuvalt välja selgitada, milline roll on olnud ministril endal, milline roll ametnikel – seegi teema on viimastel päevadel tõstatunud.