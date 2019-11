Kui palju maksaks õhtu Tuhkatriinu kingades tänapäeval? 

Tõsi ta on, et muutuda saab ka ostes endale taskukohaseid rõivaid ning kingi ja kanda neid enesekindlalt, sest esmamulje luuakse ju välimuse põhjal, kuid ainult hea välimusega tippu ei jõua. Jah, ilusad nahast kingad ja figuuri rõhutav kleit annavad sulle vastupandamatu välimuse, kuid enesekindlus on peas kinni. Tuhkatriinulik maagia saadab sind mõtteis ka siis kui auto on juba garaažis ja kaunid rõivad riidepuul, sest mäletate ju, et Tuhkatriinu ei kandnud uhket ballikleiti sel hetkel kui prints teda kaotsi läinud klaaskingakesega otsima tuli, kuid armus temasse ikkagi.