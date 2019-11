KOALITSIOON PÜSIB: Reitelmann kinnitati ENPA delegatsiooni liikmeks 

Mart Järvik, Kert Kingo, Mary Kross, alushariduse arengukava – Eestist käivad poliittormid viimasel ajal üle nõnda kiiresti, et raske on meenutada sedagi, mis kuu aega tagasi toimus. Seega on paslik meenutada: valitsuskoalitsioon soovis Reitelmanni väevõimuga nimetada ENPA delegatsioonis EKRE esindajaks. Et väliskomisjonis olid hääled esialgu kuus-kuus viigis, toodi 12. tunnil sinna juurde Siret Kotka-Repinski ning hääletus juhiti jõuvõttega soovitud tulemuseni.

Keskerakondlane Eesmaa selgitas, et tema toetusel Reitelmannile on kaks tahku. Esimene neist oli isiklik: endine telemees loodab ja usub, et Reitelmann tulevikus sarnaseid väljaütlemisi kui aastaid tagasi ei korda. „Teine osa, hoomatav teine osa on solidaarsus koalitsioonipartneri otsusega,“ lisas Eesmaa. Nimelt nõudis EKRE, et ENPAsse tuleb nende esindajaks nimetada just Reitelmann.

Eesmaa sõnul rääkis ta ka EKRE fraktsiooni juhi Siim Pohlakuga ja soovitas neil üle mõelda oma kandidaadi nimi, kuid kindlasti ei seadnud ta muudatuse tegemist koalitsioonipartnerile kohustuseks. Komisjoni juhi sõnul peaks igal fraktsioonil olema õigus vabalt valida oma esindaja(d) välisdelegatsioonides.

Reitelmann ise kasutas võimalust kõnetooli astuda, et teha tõmmata paralleel enda varasemate väljaütlemiste ning hiljutise Mary Krossi skandaali vahel. „Kui keegi tunneb, et ta on saanud rängalt solvatud või on sattunud rassistliku rünnaku ohvriks, siis kõik ausad inimesed, nagu me ka lähiminevikust teame, lähevad politseisse ja kirjutavad selle kohta avalduse,“ sõnas EKRE poliitk.

Vaatamata mitmetele kõhklustele ja kahtlustele, paistis siiski Eesmaa nimetatud solidaarsus koalitsioonipartnerite vahel välja ka riigikogu istungil toimunud hääletusel.

Hääletustulemused Foto: Kuvatõmmis