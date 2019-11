Raimond Kaljulaid | Uue koalitsiooni moodustamisest märke pole 

Kuid ma ei näe mingeid mõtestatud reforme ettevõtluse või majanduspoliitika valdkonnas. PPP abil rahastatud neljarealisi teid ei paista kuskilt, linnahalli rahvusvahelise konverentsikeskuse rajamist tahetakse veel seitsmeks aastaks edasi lükata, maksupoliitikas pole kuulda ühtegi uut mõtet, riigieelarve revisjoniga hakatakse tegelema alles millalgi kauges tulevikus.

Populistidega ei saa teha koostööd

Praeguse olukorra tuum on tegelikult see, et populism ei tööta ega saagi tööle hakata.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Problemaatiline pole olukord ainult Eestis, vaid ka Ameerika Ühendriikides või Suurbritannias, mille poliitika kujundamises räägivad praegu väga tugevalt kaasa populistlikud poliitikud. Ja paraku kandub see üle ka rahvusvahelistesse suhetesse ja välispoliitikasse, mis on väga tõsiseks ohuks maailma stabiilsusele ja rahule. Ma üldse ei imesta, kui paljudele tundub, et maailm on kaotanud pea ja eks ta mingis mõttes ongi.

Nagu ütles eelmisel nädalal Berliini müüri langemisele pühendatud konverentsil president Ilves – populistid saavad võimule küttes üles viha “eliidi” vastu, mõeldes välja vaenlasi nagu “süvariik”, kuid võimule saades paljastub nende hale ebapädevus ja ausalt öeldes ka lihtsalt inimlik rumalus ja intellektuaalne piiratus.

Mingit muud lahendust ei ole olemas kui see, et kõik ülejäänud erakonnad ja poliitikud peavad aru saama, et populistidega ei saa teha koostööd ja neile ei tohi teha järeleandmisi. Sellest ei tule midagi välja. Neile riigi juhtimise usaldamine viib ainult segaduseni. Ka valijad peavad sellest aru saama, et populistide poolt hääletamine on rumalus.