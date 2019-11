„Ma ei tea, kuhu oma liikumisvõimetu emaga pageda!“ Austraalia hiigelpõlengud sunnivad inimesi kodud maha jätma 

Õnneks näib, et vähemalt Queenslandi osariigi osa põlengutest on juba rohkem kontrolli all. Tuletõrjujatele ei tähenda see aga hetkegi hingetõmbeaega: praegu on ülioluline tule levikut takistada. Teisipäeval on oodata tugevamaid tuuli, mis võib kogu olukorra jälle kontrollimatuks pöörata. Queenslandis möllab eri paigus hetkel 59 tulekahju.