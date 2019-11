Linnar Priimägi | Tõejärgsus meie toidulaual 

Edasi vastutav väljaandja Ivar Kostabi juhtis kord tähelepanu, et „Eesti nõukogude entsüklopeedia“ lehekülje ülanurgas seisab ühel pool märksõna „Nõukogude Liit“, vastasleheküljel „näljahäda“. Mulle öeldi, et Arnold Rüütli juhitavas Eesti põllumajanduse akadeemias peetud tervet toiduvõltsimise teaduskonda, mis töötas välja menetlusi, kuidas näiteks sojaoast valmistada liha. Liha polnud poest saada ja Valmar Adams seletas ostuksile siirdunud abikaasa Leida kohta, et too „läks jahile“. Samal ajal ilmus lehes uudis, et Jaapanis osatakse loomaliha töödelda äravahetamiseni kalasarnaseks!