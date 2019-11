Juhtkiri Juhtkiri | Nõunikud luubi alla ohtuleht.ee , täna, 19:05 Jaga: M

Ütleb vanasõnagi, et tark nõu töö juures teeb vaeva pooleks. Siit edasi võib järeldada, et kehv või omakasupüüdlikest eesmärkidest lähtuv nõu tekitab vaeva vaid juurde, nagu on praegu omal nahal valusalt kogemas maaeluminister Mart Järvik. Nähtavasti on targast nõust puudu ka pärast võimaliku huvide konflikti tõttu kriminaaluurimise alla sattunud Urmas Arumäe taandumist nõunikurollist, sest skandaali lahvatamise järel on Järvik end iga väljaütlemisega aina sügavamale auku kaevanud.