ÕL VIDEO | MARDI-PÄEV TOOMPEAL: „Kohtumine Järvikuga usaldust ei tõstnud“ ehk maaleuministri saatus selgub lähipäev

Listeeriaskandaal, allkirjad PRIA volitustel ja nõunik Urmas Arumäe korruptsiooniuurimine – kolm teemat, millele nõudis Ratas minister Järvikult vastuseid. Esmaspäeva õhtul kell kuus Stenbocki majas toimunud neljasilmavestluse tulemust ootas terve Eesti, sest Martin Helme andis loetud tunnid varem sulaselgelt teada, mis ootab ees, kui peaminister käsib Järvikul tagasi astuda: „Siis meil ei ole enam valitsust!“

Valjud hääled ja klaasiklirin

Etenduse viimane vaatus algas esmaspäeva pärastlõunal, kui Toompea lossis toimus äsja USAst naasnud Ratase vedamisel koalitsiooninõukogu koosolek. Ajakirjanikud ootasid tund aega koosolekuruumi ees ja kuulsid, kuidas Ratase sõnavõttudes detsibellid kerkisid. Peaministri sõnade sisust polnud läbi topeltuste midagi mõista, kuid valjud hääled ning kostunud smuuti klaasiklirin lubasid oletada kirgede lõõmamist.

Mis tegelikult toimus, on teada ainult vestluses osalenud poliitikutele. Ruumist väljudes edastati esmahooga igatahes ühtse koalitsiooni sõnumit – isegi Järviku ja justiitsminister Raivo Aegi nädalavahetusel lahvatanud väidetesõjast (Aeg väitis, nagu oleks Järvik nõudnud, et PRIA vajab kohtus käimiseks tema nõusolekut, mida seadus ette ei näinud) polnud suuremat juttu. „Siin on olnud mõned möödarääkimised,“ nentis Martin Helme. „Ma olen aru saanud, et Järvik ja Aeg on omavahel vestelnud ja Aeg on öelnud, et temast saadi meedia poolt valesti aru.“

Murekortsud Helme näos

Pingeid koalitsioonipartnerite vahel oli siiski aimata. Helme ei olnud kaamerate ees kommentaare jagades tavapäraselt bravuurikas ja naerunäoline, vaid tema silme all võis tähendada murekortse. Rahandusministri sõnum oli aga jätkuvalt resoluutne: EKRE usaldab Järvikut jäägitult ning nad ei leia, et minister oleks teinud ühegi valesammu. „Ma loodan, et meie koalitsioonikaaslased ka usaldavad Järvikut ja leiame tee edasi.“ Vastasel juhul valitsus laguneb.