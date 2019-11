Kaja Kallas: arvan, et Järvik jätkab ministrina ja kõik läheb samamoodi edasi 

Nimelt teatas EKRE minister Martin Helme, et kui minister Mart Järvik sunnitakse oma ametikohalt lahkuma, siis on ka Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooniga lõpp. Kallase sõnul ei ole varem küll selliseid ultimaatumeid seatud. „Väga jõuliselt on võetud sõna, et see valitsus püsib Järviku najal. Arvestades seda, kuidas Jüri Ratas neid otsuseid selles valitsuses ei tee, siis minu arvates teatatakse tunni või paari pärast, et Järvik jätkab ministrina ja kõik läheb samamoodi edasi,“ sõnas Kallas.

Erakorralisi valimisi Kallase sõnul ei tule. „Neid ei ole meil võimalik Eesti põhiseadusest tulenevalt korraldada. Selle pärast peame me järgmiste valimisteni toimetama nende erakondadega, kes praegu riigikogus on,“ sõnas ta. Praegustest valitsuserakondadest on vahest kõige nukramas olukorras Isamaa. „Isamaal oli tõepoolest peamine lubadus pensioni teise samba lõhkumine. See eelnõu on alles tulekul, aga kindel on see, et see eelnõu ühegi teise koalitsiooniga riigikogust läbi ei saaks. Juhul kui see on tehtud, siis ma ei tea, mis neid selles valitsuses kinni hoiaks,“ arutles Kallas.