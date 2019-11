Politoloog Toomla ei usu, et minister Järviku umbusaldamine läbi läheb 

"Mingiks ajaks jääb vähemusvalitsuseks. Kui Ratas just ise ametit maha ei pane, siis on võimalus, et teda umbusaldatakse. Nüüd on küsimus, kuidas minnakse umbusaldamisele välja? Kui väga tahab Reformierakond temast lahti saada? Või hoopis tahab Reformierakond tulla valitsusse Keskerakonnaga? Kui EKRE lahkub, siis tekkiv vähemusvalitsus oleks väga väike ning sellist pole varem ajaloos olnud. See on ju kolmkümmend seitse kohta. Kõige väiksemad vähemusvalitsused, mis meil on olnud, on nelikümmend viis kohta," teab Toomla rääkida.