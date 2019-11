POLE ILUS, POLE SÕBRALIK: Jaapani ettevõtjad ei luba naistöötajatel prille kanda 

Tegemist on rohkem varjatud keeluga, mida ülemus alluvale pigem omavahelises vestluses kui ülefirmalise ametliku teaadaandega kuulutavad. Selle, et tegemist on küllaltki levinud meetmega, avastasid ja avalikustasid Jaapani naised alles hiljuti.

Samal teemal Maailm Jaapani minister naistele: tööl kontskingade kandmine on vajalik Näiteks ei luba mõned firmad klienditeenindatel prille kanda, kuna ülemuste meelest näib prillidega naine kundele liiga range ja kalk, mitte piisavalt sõbralik. Ilutööstuses töötavatele naistele, kes peavad jumestust kandma, ei sobivat prillid aga seetõttu, et need ei lase uhkel silmameigil piisavalt välja paista. Mõned lennufirmad keelavad stjuuardessidel prille kanda tööohutuse põhjendusel.

Jaapani naised, kes sotsiaalvõrgustikes häšštäägi „prillid on keelatud“ jagavad, leiavad, et põhjendused on jamad ning nende taga on ikkagi Jaapani traditsioonilise ühiskonna eelarvamused sellest, milline üks õige naine välja nägema peab. Jaapani kultuuris ei ole prillid nimelt naiselikuks aksessuaariks. Küll aga kohustavad paljud töökohad naisi näiteks kõrge kontsaga kingi kandma. Ranged nõuded naistöötajate välimusele tulenevad kriitikute sõnul sellest, et ühiskond väärtustab naisterahvaid ennekõike ikka ilusa välimuse, mitte tehtud töö eest.