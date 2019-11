ENESETAPP VÕI MÕRV? Valgete kiivrite asutaja salapärane surm Istanbulis

Türgi politseinik Istanbulis valvamas kohta, kus James Le Mesurieri surnukeha leiti. Foto: AFP/Scanpix

Naise sõnul oli James Le Mesurier viimasel ajal kannatanud tugeva stressi all ning võttis seetõttu ka ravimeid. Nende maja ukse avamiseks oli vaja mehe või naise näpujälge. Seetõttu ei saanud öösel sinna keegi võõras siseneda. Ka politsei andmetel oli paar tol ööl majas üksi.

Valgete kiivrite esindaja ütles BBCle, et niisugune rõdult kukkumine ei ole võimalik. Ta lisas, et suure tõenäosusega lükati mees rõdult alla ning kuriteo taga on mõni riik. James Le Mesurier´l oli Valgete kiivrite asutamisel tähtis roll. Ta juhtis valitsusvälist organisatsiooni Mayday Rescue, mis aitas Valgeid kiivreid annetuste saamisel. USA toetas Valgeid kiivreid alles kolm nädalat tagasi 4,5 miljoni dollariga. Venemaa ja Süüria valitsus süüdistasid Valgeid kiivreid mässuliste toetamises.