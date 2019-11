Minister Järviku saatus selgub kell kuus õhtul! 

Ratas saabus pärastlõunal Toompea lossi, kus toimub koalitsiooninõukogu ehk Keskerakonna, Isamaa ja EKRE juhtide koosolek. EKREt esindavad nõupidamisel Martin Helme ja Siim Pohlak ehk nõunik Urmas Arumäe korruptsiooniuurimise tõttu skandaali kistud Järvikut kohal pole ning mehe küsimust polnud ka plaanis arutada. Siiski on vähetõenäoline, et Järviku nime kinniste uste taga kordagi ei mainita, sest avalikku vaidlusesse on segatud ka Isamaast pärit justiitsminister Raivo Aeg, kelle väited käivad risti vastu Järviku omadele.