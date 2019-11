Kiili Gümnaasiumi juht: „Inglise keelt kuuleb muidugi ju igal pool...“ 

„Eks see on meie õpetajate professionaalsusest,“ ütleb Varblane, kes tutvus edetabelitega alles äsja ning kes pole seetõttu jõudnud saavutust veel korralikult läbi analüüsida. „Nad õpetavad hästi, korraldavad erinevaid üritusi...“ Uhkust ja rõõmu tunneb Varblane igatahes.

„No ja muidugi on inglise keel ka selline, et seda on igal pool ja lihtne on kogu aeg õppida,“ lisab asetäitja.