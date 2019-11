PÕNEVUS KASVAB: valimisteni Suurbritannias jääb üks kuu  

Ja ehkki viimaste küsitluste kohaselt hääletaks liberaaldemokraatide poolt vaid 18% valijaist, on selline ühisrinne tubli saavutus, sest Brexiti pooldajad ei ole midagi taolist varem isegi üritanud.

Meedia töötab võimsalt teemal, et kui Johnson valimised kaotab, siis ei saa ta Brexitit parlamendis läbi suruda ja peaministriks saab paratamatult leiboristide liider Jeremy Corbyn, kes tahab Brüsseliga teha uut lahkumislepet, mis pandaks seejärel rahvahääletusele.

Aga peaministriks võib saada ka keegi teine, näiteks Nicola Sturgeon, Šoti Iseseisvuspartei liider ja piirkonna esiminister. Sturgeon tahab Šotimaal läbi viia uut iseseisvusreferendumit, mida ei saa korraldada ilma Londoni loata. Leiboristid on öelnud, et kui nemad võimule tulevad, lubavad nad šotlastel referendumit korraldada. Nii et kui konservatiivid valimisi ei võida, võib riiki ees oodata lausa kaks referendumit.

Keegi ei ole neli korda järjest võitnud

Ehkki küsitlustel on konservatiivid järjekindlalt esireas, hoiatavad analüütikud, et riigis pole ükski partei võitnud valimisi neli korda järjest ja see oleks neil neljas kord võita. Leiboristid on küsitlustel kümmekond protsenti konservatiividest taga. Nad on Brexiti suhtes olnud väga ettevaatlikud – Corbyn iseäranis pole sageli suutnud seisukohta võtta. Aga ta on olnud aeglane ka antisemitismi teemal ja tema asetäitja Tom Watson astus protestiks läinud nädalal kohalt tagasi ega kandideeri enam ka parlamenti. Leiboristide seas on neidki, kes on soovitanud valijail hääletada konservatiivide poolt. Ka ajaleht The Jewish Chronicle soovitas Corbyni poolt mitte hääletada.

Hetkel on käimas suur arutelu nii konservatiivide kui leiboristide rahaliste lubaduste üle. Kumbki partei pole veel ilmutanud oma valimisplatvormi, ent enam kui kümneaastase kokkuhoiupoliitika järel on mõlemad lubanud teha ootamatult suuri kulutusi, küll politseile, tervishoiule, haridusele. Leiboristid tahavad lisaks veel taasriigistada mitmeid suurettevõtteid, ka raudteed. Konservatiivid on samas kokku arvutanud, et leiboristid plaanivad kulutada enam kui üks triljon naelsterlingit järgmise viie aasta jooksul ning seda peetakse üüratuks summaks.