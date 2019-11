Reformierakond alustab Mart Järviku umbusaldamiseks allkirjade kogumist 

„Põhjuseid minister Järviku ametist tagandamiseks on küllaga. On tõsine kahtlus, et minister on tegutsenud oma nõuniku klientide huvides, valetanud korduvalt avalikkusele ning survestanud sõltumatuid ametnikke ja ameteid. Normaalses olukorras peaks maaeluminister tegelikult ise tagasi astuma, kuid me näeme, et see valitsus kiidab heaks valetamist ja tõerääkijate ründamist. Seega loodan, et Mart Järviku umbusaldamist toetavad ka need koalitsiooniliikmed, kes seisvad õigusriigi eest ning on vastu korruptiivsele ringkäendusele,“ selgitas Kaja Kallas.